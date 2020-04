Venter lavere oljepris etter Opec-utsettelse

Oljeprisen steg kraftig før helgen etter at Donald Trump hevdet at Russland og Saudi-Arabia, som er i priskrig, hadde pratet sammen. Han sa det gikk mot et produksjonskutt på 10-15 millioner.

Videre kalte Saudi-Arabia fredag inn til et hastemøte i Opec+ med flere land som ble planlagt å gå førstkommende mandag. Nå er møtet utsatt til torsdag, ifølge Reuters.

Saudi-Arabia og Russland har siden fredag kranglet om hvem som gjorde at avtalen i Opec+ falt sammen tidlig i mars. Nasjonene skylder på hverandre. De har vært i priskrig siden dette møtet gjennom å øke produksjonen, som medførte at oljeprisen kollapset i mars.

Venter fall

Nå ventes det at oljeprisen faller igjen.

– Gitt at sjansene er dårligere for en avtale vil prisene sannsynligvis falle ned fra oppturen sist uke, som ble trigget av Trumps kommentarer, sier Amirta Sen, gründer i Energy Aspects, til Reuters.



Torsdag og fredag steg brentoljeprisen kraftig, og et fat ble omsatt for 34,89 dollar før helgen kom. Til sammenligning kostet et brentoljen 25,60 dollar pr. fat onsdag.



– Det er ikke så rart at markedet jekker opp prisene gjennom entusiasmen fredag, men for at nivåene skal stabiliseres i mer enn dag eller to, trengs det konkret utvikling og konkrete avtaler, sier Per Magnus Nysveen, analysesjef i Rystad Energy, til Reuters.

Norge åpner for kutt



For at en ny avtale om produksjonskutt skal komme på plass, virker det som Saudi-Arabia og Russland krever at land som USA, Brasil og Canada utenfor Opec+ blir med på kuttet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier til Bloomberg at Norge kan bli med på oljekutt. Sist Norge kuttet produksjonen var i 2002 etter terrorangrepene i New York høsten før.

Oljeeksperter er spente på om nasjonene klarer å bli enige om hvordan man skal fordele kuttene mellom seg på møtet.

Grunnen til at det er nødvendig å kutte produksjonen, er at de strenge tiltakene mot coronaviruset gjør at etterspørselen etter oljen faller stort. Det gjør at lagre blir fulle, som gjør at prisene presses ned.

PS! Saudi-Aramco har bestemt seg for å vente med å bestemme salgspris på mai-oljen til etter møtet i Opec+, ifølge Bloomberg.