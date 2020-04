Russisk direktør tror en avtale er veldig nær

Russland og Saudi-Arabia er «veldig, veldig nære» en avtale om oljeproduksjonskutt.

Det sier Kirill Dmitriev, administrerende direktør i det statlige fondet Russian Direct Investment Fund, ifølge CNBC mandag.

«Jeg tror hele markedet forstår at avtalen er viktig og at den vil gi mye stabilitet, noe som er svært viktig i disse tider», sier han til det amerikanske nyhetsbyrået.

Han sier også at Russland arbeider nært med myndighetene i USA for å få amerikanske produsenter til å ta del i et produksjonskutt.

Forhandlingene er mellom Russlands Vladimir Putin og Saudi Arabias Mohammed bin Salman som trolig skal inngå en avtale om å ha et produksjonskutt på 10 til 15 millioner fat olje per dag.

Brent-kontrakten er imidlertid ned 2,84 prosent til 33,90 dollar per fat ettersom markedet frykter at avtalen ikke er så sannsynlig som den russiske direktøren hevder.

Oljeprisen hadde sin beste uke noensinne forrige uke da den amerikanske presidenten Donald Trump hevdet at vi nærmet oss en avtale.