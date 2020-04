Oljeprisen faller mer - dro med seg Oslo Børs ned

Hovedindeksen steg umiddelbart 1,57 prosent, men begynte å falle rundt klokken 09.45. Ved 10.25-tiden var Oslo Børs ned 0,14 prosent til 711,20 poeng, men noen minutter senere er Oslo Børs igjen opp 0,38 prosent for dagen.

Det skjer i takt med at fallet i oljeprisen tiltar. Oljeprisen falt betydelig i natt, men hentet seg opp utover morgenen.

Ved 8-tiden kostet et fat brentolje 34,16 dollar pr. fat. Drøyt to og en halv time senere koster et fat 32,92 dollar, ned 5,65 prosent for dagen.

WTI-oljen er ned 4,48 prosent til 27,50 dollar.

Hastemøte

Investorene følger nå med på diskusjonen om kutt i oljeproduksjonen. Sist uke signaliserte USAs president Donald Trump at priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, som har pågått siden starten av mars, var på vei mot slutten. Han meldte at et produksjonskutt på 10-15 millioner fat var sannsynlig.

Det ble så innkalt til et hastemøte i Opec+ som skulle gått mandag, men det er utsatt til torsdag. En avtale virker å avhenge av at land utenfor Opec+, som USA, Brasil og Canada, også blir med på kuttet.

«Å lande en ny avtale blir vanskelig. Russland og Saudi-Arabia ønsker at USA skal bli med å kutte produksjonen, mens amerikanske produsenter er uvillige og president Trump foretrekker derfor heller å innføre importrestriksjoner. Diplomatene jobber nå bak kulissene for et toppmøte fredag mellom energiministrene i G20 slik at flere land kan ta sin del av byrden», skriver Dane Cekov, analytiker i Nordea.

Lavere etterspørsel

Saudi-Arabia og Russland har siden fredag kranglet om hvem som gjorde at avtalen i Opec+ falt sammen tidlig i mars. Nasjonene skylder på hverandre. De har vært i priskrig siden dette møtet gjennom å øke produksjonen, som medførte at oljeprisen kollapset i mars.



«En utfordring for OPEC, Russland og amerikanske myndigheter er hvordan de sistnevnte eventuelt skal få tvunget sin betydelig mer fragmenterte produksjonssektor til å redusere tilbudet. Ettersom etterspørselssvikten ser ut til å være betydelig større enn hva som vil kunne dekkes av potensielle tilbudsreduksjoner er det i tillegg uansett begrenset hva eventuelle avtalte produksjonskutt vil kunne bidra med av støtte til oljeprisen», skriver analytiker Ole-Andreas Krohn i DNB Markets.

De strenge tiltaktene i kampen mot coronaviruset gjør at etterspørselen etter olje faller.