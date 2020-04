SEB tror ikke på avtale mellom Russland og Saudi-Arabia

NO DEAL: President Donald Trump fikk ikke med seg amerikanske oljeprodusenter til å kutte i produksjonen. Foto: NTB Scanpix

Etter at president Donald Trump ikke fikk den amerikanske oljeindustrien til å kutte i produksjonen på fredag, har han fortsatt å skylde på Russland og Saudi-Arabia.

Press fra USA er kanskje det som er Saudi-Arabias største utfordring på kort sikt. Selv om de kan ta av noe av presset ved å legge skylden på G20 for å ikke komme med tilsvarende kutt, når de møtes i slutten av uken, skriver SEB i en oppdatering mandag.

Ifølge meglerhuset er det allerede mange aktører som vet at de blir nødt til å kutte i produksjonen uansett utfall av Opec+ møtet på torsdag. SEB mener derfor at Saudi-Arabia må fortsette med åpne kraner for å få skylt bort de mindre aktørene.

Fulle oljelagre

Det er ikke bare på grunn av den lave oljeprisen som vil tvinge produsenter til å måtte kutte. En ny utfordring som har dukket opp er at man ikke finner lagringsplass til all oljen. Oljelagrene verden rundt være fulle innen utgangen av måneden, og det er kanskje det som taler mest for en ny avtale, ifølge SEB.

Mange oljeraffinerier bestilte store tilleggsvolumer fra Saudi-Arabia da de store oljepriskuttene kom. Men nå er det flere som prøver å komme seg ut av disse avtalene på grunn av for lav etterspørsel.

SEB tror at en eventuell avtale vil skape økonomisk optimisme, men at var oljelagrene vil fortsette å øke raskt og at det ikke vil hjelpe stort.