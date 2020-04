Oljeprisen faller – eksperter er uenige om det blir produksjonskutt

De ulike landene i OPEC+ skulle egentlig møtes mandag for å avtale nye produksjonskutt. Møtet ble utsatt til torsdag etter at det oppstod uenigheter mellom Russland og Saudi-Arabia over hvem som har skylden for priskrigen.

Uenige eksperter

«Den tre dager lange forsinkelsen i det virtuelle OPEC+-møtet som var planlagt mandag reduserer sannsynligvis sjansene for en meningsfull produksjonsavtale med minst 50 prosent», sa Jim Ritterbusch, sjef for Ritterbusch and Associates ifølge Reuters.

Nordea er i likhet med Ritterbusch pessimistiske til at det blir noen avtale mellom landene. I morgenrapporten skrev de at de er skeptiske til om en avtale er nær, ettersom både Russland og Saudi-Arabia vil at USA skal kutte oljeproduksjonen sin. Trump foretrekker heller å innføre importrestriksjoner siden amerikanske produsenter er lite villige til å kutte i produksjonen.

Likevel peker SEB på at oljelagrene verden rundt vil være fulle innen utgangen av måneden, og det er det som kanskje taler mest for en ny avtale.

Etterspørselskollaps

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 33,04 dollar per fat, ned 5,3 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 26,64 dollar, ned 6 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 33,26 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

En potensiell avtale mellom OPEC+ kan gjøre at tilbudet av olje faller. Likevel har etterspørselen falt så kraftig at et produksjonskutt ikke nødvendigvis vil være nok. Ifølge Reuters har etterspørselen etter drivstoff falt med 30 prosent i verden.