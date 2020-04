Oljeprisen spretter opp igjen

Oljeprisene snur opp igjen tirsdag på håp om at verdens største produsenter vil bli enige om å kutte produksjonen i et marked som herjes av etterspørselssvikt grunnet coronaviruset.

Brent-oljen stiger 3,1 prosent til 34,06 dollar fatet, mens WTI-oljen trekker opp 3,6 prosent til 27,02 dollar fatet.

Kilder opplyser til Reuters at en kuttavtale avhenger av at også USA bidrar.

Analytikere peker mot at verdensøkonomien trues av resesjon, og advarer mot at kuttene kan gjøre lite for å øke etterspørselen.

«Til tross for utsiktene til et massivt produksjonskutt anført av Saudi-Arabia, har oljeprisene holdt seg lave de siste ukene, og vi forventer at prisene vil holde seg rundt dagens nivåer frem til den økonomiske aktiviteten kommer seg», skriver Capital Economics ifølge CNBC i et notat.

Oljeprisene falt mandag etter at Saudi-Arabia og Russland utsatte et OPEC+-møte til torsdag. Analytikere anslår at et tilbudsoverheng som tilsvarer omtrent en fjerdedel av globalt forbruk før coronavirusutbruddet.