Oljeprisen stiger igjen

Etter å ha falt tirsdag ettermiddag/kveld henter brentoljen seg litt inn onsdag morgen. Et fat brentolje koster nå 32,66 dollar pr. fat, opp 0,83 prosent for dagen.

WTI-oljen er opp 3,07 prosent til 24,96 dollar fatet.

– Det er mye voltalitet i oljemarkedene fordi markedet er i en "vent å se-modus", sier Kim Kwang-rae, råvareanalytiker i Samsung Futures, ifølge Reuters.

Opec+ og flere land utenfor oljekartellet planlegger å ha et online-møte i morgen for å diskutere hvordan oljemarkedet kan stabiliseres. Oljeprisen kollapset tidlig i mars da Russland og Saudi-Arabia gikk til priskrig etter at det ikke ble enighet i sist møte i Opec+.

Det snakkes om å kutte 10-15 millioner fat, men eksperter er spente på om det blir enighet om hvordan man vil fordele kuttene mellom nasjoner. Det virker å være et krav at land utenfor Opec+, som USA, Canada og Brasil, også går med på kutt. Norge har også åpnet for å bli med på dette.

– Det er åpenbart at USA må være med på en avtale, sier Kwang-rae.

Reuters skriver at amerikanske senatorer vil holde et møte med Saudi-Arabia lørdag etter møtet i Opec+, og USA vil trekke ut tropper fra landet dersom en oljeavtale kommer på plass.