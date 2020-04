Ny Opec-avtale driver oljeprisen ned

Opec og andre oljestater forhandler om kutt tilsvarende 20 prosent av det globale oljetilbudet for å begrense prisfallet under koronakrisen, skriver NTB.

Opec, med Saudi Arabia og Russland i spissen, diskuterte i utgangspunktet et oljeproduksjonskutt på 20 millioner fat per dag. Nå viser det seg at produksjonskuttet bare blir halvparten så stort som markedet forventet – altså 10 millioner fat per dag. Avtalen skal være forpliktende i to måneder, skriver Reuters.

12 prosent ned fra dagens toppunkt

Markedet reagerte med å sende oljeprisen 6 prosent ned intradag, eller 12 prosent fra dagens toppnivå, da avtalen ble kjent.

I skrivende stund prises Brent-kontrakten til 32,03 dollar per fat, som er 4,62 prosent ned intradag.

En avtale om kutt i oljeproduksjon har til formål å begrense de negative konsekvensene koronakrisen har fått på oljeprisen. I slutten av mars var oljeprisen på sitt laveste nivå siden 2003, ifølge NTB.

Norge vurderer også produksjonskutt

Oljeminister Tina Bru (H) har overfor Bloomberg varslet at også Norge kan bli med på å kutte i oljeproduksjonen. Opplysningene om at det torsdag gikk mot enighet i oljeforhandlingene, er ikke bekreftet. Det har vært betydelige svingninger i oljeprisen etter at videomøtet begynte klokken 16 norsk tid.