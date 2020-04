Mexico setter Opec-avtale på spill

Den omdiskuterte avtalen mellom oljekartellet Opec og andre oljeproduserende land, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, ble satt i fare etter at Mexico ikke ønsket å gå med på det foreslåtte produksjonskuttet, skriver Bloomberg.

Vil kutte – men ikke nok

Det kreves samtykke av Mexico for at det skal bli inngått en avtale. Det Nord-Amerikanske landet var imidlertid den eneste deltakeren som ikke ønsket å gå med på de foreslåtte produksjonskuttetene som skal hjelpe å balansere oljeprisen igjen.

Landet ble spurt om redusere produksjonen med 400.000 fat per dag, men Mexico ønsket heller å stabilisere seg på et beskjedent kutt tilsvarende 100.000 fat dagen.

Like etter møtet skrev den meksikanske energisekretæren Rocio Nahle Garcia at landet ønsker å vedlikeholde vanlig produksjon så stort det lar seg gjøre, også etter oljepriskollapsen.

Mektig oljenasjon

Mexico er verdens 12. største oljenasjon, og produserer blant annet mer olje enn Norge som er på 15.plass over verdens største oljenasjoner. Oljeminister Tina Bru (H) har overfor Bloomberg varslet at også Norge kan bli med på å kutte i oljeproduksjonen om nødvendig.

Russland og Saudi Arabia, som initierte oljeprisfallet, er henholdsvis på en andre- og tredjeplass, og er kun forbigått av USA på listen over de største oljeproduserende landene.

Venter G20-møte i dag

Den foreslåtte avtalen er at landene i den utvidende Opec-grupperingen samlet reduserer oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag i løpet av mai og juni for å kunne stabilisere oljeprisen igjen etter forrige måneds priskollaps.

Ifølge Bloomberg blir det ikke et nytt møte fredag, men oppmerksomheten rettes nå heller mot G20-landenes energiministre som skal bli enige om hvordan de skal håndtere denne globale energikrisen.