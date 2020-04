G20 støtter kutt i oljeproduksjonen, men tallfester ikke kuttene

G20-landene diskuterte fredag om også andre oljeproduserende land som USA, Brasil og Norge skulle bidra med ytterligere kutt for å løfte oljeprisen.

I et utkast til en uttalelse sier medlemslandene at de «forplikter seg til å gjøre det som trengs, både individuelt og kollektivt» for å sikre at energisektoren ikke bukker under, skriver Financial Times.

– Vi hilser velkommen de forpliktelser som oljeprodusentene har gjort for å stabilisere energimarkedet, heter det videre.

G20-landene oppfordrer videre alle oljeproduserende -og forbrukende land om å støtte tiltakene for å stabiliser olje- og energisektoren. I det ni timer ekstraordinære videomøtet ble det likevel ikke konkludert med hvor store kuttene burde være, skriver CNBC.

Avhengig av Mexico

Tiltakene som er innført for å hindre spredningen av koronaviruset har ført til en dramatisk nedgang i etterspørselen etter olje og har sendt oljeprisen nedover.

Opec, Russland og andre oljeproduserende land ble fredag enig om å kutte i oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag til juli. Deretter opprettholdes et kutt på 8 millioner fat per dag ut resten av året. Fra 2021 vil produksjonsreduksjonen være på 6 millioner fat olje per dag og vare de neste 16 månedene.

Forslaget var avhengig av tilslutning fra Mexico, som ikke ønsker å kutte like mye i produksjonen som Opec foreslo. Fredag bekreftet president Donald Trump at USA kutter oljeproduksjonen for å hjelpe Mexico å etterleve krav fra Opec-landene. Det er likevel ikke kjent hvordan det skal skje.

De ledende oljeprodusentene slet også med å enes i G20-samtalene om hvor store kuttene i oljeproduksjonen skal være, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Skjør avtale

Sjefanalytiker Per Magnus Nysveen i Rystad Energy mener avtalen som er framforhandlet er skjør fordi forpliktelsene fra blant andre USA og Canada er for små. Han peker på at overproduksjonen vil være på 27 millioner fat daglig

– Vi risikerer å gå tom for lagringsplass for råolje så tidlig som mai ettersom raffineriene setter ned tempoet raskere enn produsentene, sier Nysveen i en analyse.

Han mener de trengs et ytterlige produksjonskutt på 5 millioner fat dagen for å unngå at lagrene fylles opp.

Med om lag 700 millioner fat lagringsplass igjen på land og på tankskip, er det 30 dager før lagrene er helt fulle. Dermed haster det å kutte i produksjonen, heter det i analysen fra Rystad.

