Avviser kanadiske oljekutt

Under G20-møtet denne uken var det bred enighet om at oljeprisen må stabiliseres, men akkurat hvor mye hvert enkelt land skal kutte i produksjonen er ennå ikke klart.

Likevel hevdet Russlands energiminister Alexander Novak i et intervju med tv-kanalen Rossiya-24 at Canada har gått med på et produksjonskutt på 1 million fat pr. dag.

Det avviser Seamus O'Reagan, minister for naturressurser overfor Reuters; «Det var nytt for meg. Jeg har ikke hørt det tallet før. Eventuelle kutt skal tallfestets, men det skjedde ikke under G20-møtet».

Venter store kutt

O'Reagan påpekte at Alberta, regionen som produserer mest olje, allerede har redusert produksjonen med 80.000 fat pr. dag

Artem Abramov, skiferoljeanalytiker i Rystad Energy påpekte overfor nyhetsbyrået at Canadas oljeproduksjon i april uansett vil være ned med mer enn 1 million fat pr. dag a økonomiske årsaker.

Den kanadiske ministeren sa også at myndighetene ville lansere en støttepakke for oljeindustrien «snart».

Kan bli norske kutt

KAN KUTTE: Olje- og energiminister Tina Bru deltok på G20-møtet fredag. Foto: NTB Scanpix

Også Norges olje- og energiminister Tina Bru deltok på fredagens G20-møte, og selv om det kan bli aktuelt å kutte i den norske oljeproduksjonen er kuttene her til lands heller ikke blitt konkretisert.

- I møtet sa jeg at Norge vil vurdere et unilateralt norsk kutt i oljeproduksjonen, forutsatt at avtalen mellom OPEC+ landene om produksjonskutt blir gjennomført. I den sammenheng bidro G20-møtet med viktig kontekst. Hvordan et eventuelt produksjonskutt vil bli gjennomført i Norge og størrelsen på det vil vi komme tilbake til, uttaler Bru på regjeringens hjemmeside.