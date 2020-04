Opec+ kaller inn til hastemøte

Reuters og Energy Intel skriver at Opec+ har kalt inn til et hastemøte som skal finne sted søndag kveld klokken 18. Sistnevnte opplyser at det er Russland og Saudi-Arabia som har fått på plass innkallelsen.

Opec og samarbeidsland skal prøve å komme til enighet om produksjonskuttene av olje. Det gjelder 10 millioner fat pr. dag til juli, deretter 8 millioner fat pr. dag ut året. Fra 2021 og de neste 16 månedene skal det kuttes 6 millioner fat om dagen.

Det skal heve oljeprisen, som har stupt de siste månedene på grunn av lavere etterspørsel som følge av coronaviruset. Det hjelper heller ikke at Russland og Saudi-Arabia har vært i priskrig en drøy måned.

Mexico har frem til nå ikke sagt at de er med på den nye avtalen, og avtalen står dermed på spill. Bloomberg skriver at det er fremgang i forhandlingene. Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets, tror det vil løse seg.

– Mexico har nektet å signere avtalen, og avtalen er avhengig av Mexicos samtykke. Derfor er avtalen i Opec+ fortsatt i limbo. Vi forventer at dette blir løst innen kort tid fordi det politiske presset er hardt, og avtalen er «too big to fail», skriver Martinsen i en rapport.

USA og G20-landene har sagt at de vil være med på kutt, men har ikke tallfestet hvor stort kutt i produksjonen det vil bli.

Sjefanalytiker Per Magnus Nysveen i Rystad Energy mener avtalen som er fremforhandlet er skjør fordi forpliktelsene fra blant andre USA og Canada er for små. Han peker på at overproduksjonen vil være på 27 millioner fat daglig, og at det burde kuttes 5 millioner fat daglig til.

– Vi risikerer å gå tom for lagringsplass for råolje så tidlig som mai ettersom raffineriene setter ned tempoet raskere enn produsentene, skriver Nysveen i en analyse.