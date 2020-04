Opec+ er enige om produksjonskutt

Søndag kveld innkalte oljekartellet Opec+ til et hastemøte over video. Ifølge Reuters ble medlemslandene enige om et kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag.

Etter at Opec+ ble enige om et kutt på 10 millioner fat pr. dag torsdag, har avtalen vært i spill ettersom Mexico ikke ville kutte like mye som Saudi-Arabia ønsket.

Saudi-Arabia ønsket at Mexico skulle kutte 400.000 fat pr. dag, mens Mexico kun ønsket å produsere 100.000 færre fat pr. dag. Etter søndagens avtale har Mexico fått viljen sin.