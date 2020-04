Oljeprisen stiger etter produksjonskutt

OPEC+ kalte inn til et hastemøte over video søndag kveld. Resultatet var at medlemslandene ble enige om å kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai og til og med juni.

Nordsjøoljen omsettes mandag morgen for 32,67 dollar per fat, opp 2,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 23,73 dollar, ned 2,4 prosent for dagen.

Mexico fikk viljen sin

Etter at OPEC+ ble enige om et kutt på 10 millioner fat per dag torsdag, har avtalen vært i spill ettersom Mexico ikke ville kutte like mye som Saudi-Arabia ønsket.

Saudi-Arabia ønsket at Mexico skulle kutte 400.000 fat per dag, mens Mexico kun ønsket å produsere 100.000 færre fat per dag. Etter søndagens avtale fikk Mexico viljen sin.

Hadde forventet større kutt

Energiminisiteren i Saudi-Arabia, prins Abdulaziz bin Salman, fortalte til Reuters at det totale effektive kuttet er på 12,5 millioner. Dette er fordi De forente arabiske emirater og Kuwait vil kutte forsyningen ytterligere gitt høyere produksjon i april.

Ifølge Reuters sa kilder fra OPEC+ at de forventet at det totale globale oljekuttet ville utgjøre mer enn 20 millioner per dag, eller 20 prosent av den globale forsyningen, med virkning fra 1. mai.

«Den rene størrelsen på kuttet er enestående, men igjen, det er også virkningen av coronaviruset på etterspørselen» sa Mohammed Ghulam, energianalytiker hos Raymond James ifølge Marketwatch.

Utsetter problemet

Analysesjef i Rystal Energy, Per Magnus Nysveen, peker på at problemet med lagerbygging kun blir utsatt.

«Dette er i det minste en midlertidig lettelse for energibransjen og for verdensøkonomien. Denne bransjen er for stor til å la den feile, og alliansen viste ansvar med å inngå denne avtalen. Selv om produksjonskuttene er mindre enn det markedet trengte, og bare utsetter problemet med lagerbygging, er det verste for nå unngått», sa Nysveen ifølge Marketwatch.

Han peker på at overproduksjonen er på 27 millioner fat daglig, og at det burde kuttes 5 millioner fat daglig til.

I tillegg mener han at man risikerer å gå tom for lagringsplass for råolje så tidlig som mai, ettersom raffineriene setter ned tempoet raskere enn produsentene.

Trump er fornøyd

Likevel var den amerikanske presidenten Donald Trump fornøyd med resultatet.

– Dette vil spare hundretusenvis av jobber innen energi i USA. Jeg vil takke og gratulere president Putin fra Russland og kong Salman av Saudi-Arabia, skrev han på Twitter.

Donald Trump skal også ifølge Reuters hatt en felles samtale med president Vladimir Putin og Salman bin Abdul Aziz Al-Saud, Saudi-Arabias konge for å diskutere avtalen, oljemarkedet og andre problemer.