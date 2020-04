Goldman Sachs ser risiko for oljepris på 20 dollar

Søndag kveld kalte OPEC+ inn til et hastemøte over video. Resultatet var at medlemslandene ble enige om å kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai og til og med juni.

Kuttet er ikke nok

«Til slutt reflekterer dette ganske enkelt at ingen frivillige kutt kan være store nok til å utligne det gjennomsnittlige tapet på 19 millioner fat per dag i april-mai på grunn av coronaviruset», sier Goldman Sachs ifølge Reuters

Meglerhuset mener det er risiko for at Brent-oljen kan falle ned til deres estimat på omtrent 20 dollar per fat.

I motsetning til Goldman Sachs, tror investeringsbanken Morgan Stanley ifølge Reuters at oljeprisen vil stige fremover. Selskapet har oppjustert oljeprisestimatene på Brent for siste halvår i 2020.

Oppjusterer estimatene

For 3. kvartal oppjusterte banken oljeprisestimatet til 30 dollar, fra tidligere 25 dollar. For 4. kvartal ble oljeprisen nedjustert til 35 dollar, fra tidligere 30.

I tillegg tror Morgan Stanley at etterspørselen etter olje vil falle med 14 millioner fat i 2. kvartal på årsbasis.