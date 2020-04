Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,39 prosent til 32,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,08 prosent til 29,87 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag før påske.

Opec og Opec+ ble i påsken enige om et produksjonskutt på 9,7 millioner fat olje pr. dag i mai og juni. Deretter skal produksjonen reduseres med 7,7 millioner fat pr. dag ut året, før et kutt på 5,8 millioner fat pr. dag vil vare frem til 30. april 2022. I tillegg skal også en rekke andre land kutte produksjonen.

Berenberg skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at mens de fortsatt venter lave og volatile oljepriser gjennom andre og tredje kvartal, vil avtalen potensielt legge grunnlag for en råoljepris-bunn, samt legge til rette for en bedring i andre halvår og 2021.

«Vi venter fortsatt at oljeprisene i 2021 vil ligge på et gjennomsnitt på over 50 dollar pr. fat», heter det i rapporten.