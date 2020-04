DNB Markets: OPEC-kuttene er ikke store nok

Mens Norge har hatt påskeferie, har det skjedd mye i verden rundt oss. Ikke minst ble OPEC+ enige om å kutte i oljeproduksjonen.

Ifølge senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets er kuttet ikke stort nok til å stabilisere oljeprisene over 30 dollar fatet.

– Ja, kuttet er rekordhøyt, men etterspørselen faller enda mye mer. I det korte bildet, det vil si 1-2 måneder frem, frykter vi et ytterligere nedsidepress på oljeprisene, sier han i en podkast fra meglerhuset.

9,7 er egentlig bare 5?

Kuttene OPEC+ er enig om strekker seg over tid, og i flere etapper. Første etappe i mai og juni er på 9,7 millioner fat per dag. Deretter trappes kuttene først ned til 7,7 millioner fat ut året, før et kutt på 5,8 millioner fat vil vare frem til 30. april 2022. I tillegg skal en rekke andre land kutte produksjonen.

Martinsen understreker at OPEC+ også i denne nye kuttavtalen holder på produksjonsnivået i oktober 2018 som referansepunkt.

– Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) var den faktiske produksjonen syv millioner fat per dag i februar. Videre har den gjennomsnittlige etterlevelsesgraden av kutt («compliance») de siste månedene vært 70 prosent. I så fall er det reelle kuttet fem millioner fat per dag, sier Martinsen.

Samtidig er det viktig å huske at produksjonskuttene er smertefulle for flere deltakerland.

– Dette er en økonomisk katastrofe for mange. Lysten på å snike flere fat ut i markedet er nok veldig høy for en del land, sier DNB-analytikeren, og trekker frem Irak, Nigeria og Kazakhstan som «typiske» juksere.

Trump-matematikk

Martinsen mener videre at Mexico har skapt dårlig stemning ved å sette seg på bakbena, ved å kutte bare 100.000 fat per dag. Her måtte USAs president Donald Trump inn og redde avtalen, ved å si at USA kutter 300.000 fat per dag «på vegne av» Mexico.

Trump har i etterkant av avtalen naturligvis vært veldig aktiv på Twitter, og har der annonsert at kuttene kan komme opp i 20 millioner fat per dag.

– Her trenger du grunnkurs i Trump-matematikk for å henge med i svingene. Dette dreier seg om en del finurligheter og bokføringstriks som gjøres for å markedsføre kuttet som større enn hva det er, sier DNBs oljeanalytiker i podkasten.

Når Trump opererer med 20 millioner fat per dag, bytter han ifølge Martinsen til april som sitt referansepunkt, i en måned der produksjonen er veldig høy.

– Dette «øker kuttene» til 12,5 millioner fat. Videre forskutteres et fremtidig produksjonsfall i G20-landene på fem millioner fat per dag som kutt. I tillegg har det fra IEA vært snakk om at 2,5 millioner fat per dag skal kjøpes og puttes på strategiske lagre fremover. Også dette kaller Trump et kutt, og plutselig er vi altså oppe i 20 millioner fat, forklarer analytikeren.

Pendelen svinger

Tiltakene for å stagge spredningen av coronaviruset har rammet verdens oljeetterspørsel hardt, og selv etter helgens kuttavtale snakker vi om et veldig ubalansert marked.

Martinsens store bekymring er ifølge podkasten at oljelagrene snart vil stange i taket.

– Oljeprisene har falt mye, og er for lave hvis du ser det i et lengre tidsperspektiv. Så hvordan kan de falle enda mer? Jo, det vil skje hvis det ikke er noe sted å gjøre av oljen. Oljeprisene må så langt ned at oljeselskapene taper penger for hvert fat som går ut, og skrur av produksjonen. Regnestykket er litt skjørt, men det kan hende vi kommer dit innen utgangen av mai, sier han.

Ser vi enda noen måneder frem, kan pendelen faktisk svinge til helt motsatt ende av skalaen.

– Påskens kuttavtale vil altså vare lenge, og de lave oljeprisene vil etterhvert påvirke verdens oljeproduksjon. Lagrene risikerer å stange i taket nå, men spoler vi frem til over sommeren er forhåpentlig de største coronarestriksjonene sluppet opp og fallet i etterspørselen redusert. Samtidig holder OPEC+ på sine kutt, og andre deler av verdens produksjon begynner å falle. Da kan dette vippe rundt slik at vi får underskudd av olje, forklarer DNB-analytikeren i podkasten.

Norge kutter også?

Norske myndigheter har ennå ikke gått ut offentlig med sin holdning til produksjonskutt, men en avklaring kan komme i løpet av de nærmeste dagene. Martinsen antyder et kutt på 400.000 fat per dag om vi skal matche OPEC+.

– Det er ganske mye, men det er naturlig å tenke at vi kan lure inn litt vedlikehold og bidra til kutt på den måten, sier han.

Oljeprisene befinner seg i negativt terreng tirsdag formiddag.

Brent juni-olje faller 0,8 prosent til 31,48 dollar fatet, mens WTI-oljen er marginalt ned til 29,25 dollar fatet.