Bankproblemer løst i Midtøsten

I slutten av mars ble det kjent at regionale kurdiske myndigheter i Irak (KRG) ikke klarte å betale energiselskaper som opererer i regionen ettersom én milliard dollar i kontanter var fastlåst i en libanesisk bank med likviditetsproblemer.

Banken ved navn BankMed ble saksøkt av oljetraderen IMMS, men søndag kunne Reuters – ifølge nettutgaven av al Arabiya – fortelle at partene har inngått forlik.

Ytterligere detaljer om forliket offentliggjøres ikke.

Storbanker som JP Morgan, Citibank, Bank of New York Mellon og Standard Chartered Bank var også nevnt søksmålet, da BankMed har brukt disse for å tilrettelegge store dollartransaksjoner.

Libanon i krise

Libanon er inne i en økonomisk krise, som har blitt forverret av den pågående coronapandemien. I mars sa regjeringen at landet ville misligholde et euroobligasjonslån på 1,2 milliarder dollar – for heller å bruke pengene på befolkningens primære behov.

DNO er et av selskapene som opererer i den kurdiske delen av Irak.

Aksjen faller 0,8 prosent til 4,70 kroner på Oslo Børs tirsdag formiddag. Samtidig faller Brent juni-olje 1,5 prosent til 31,27 dollar fatet.