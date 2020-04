Oljeproduksjonen kuttes 20 prosent – likevel ikke nok

Som kjent har oljekartellet Opec og andre oljeproduserende land nylig blitt enige om et produksjonskutt på totalt 19,5 millioner fat per dag. Likevel faller oljeprisen mer enn 7 prosent tirsdag ettersom investorer ikke tror kuttet er stort nok til å balansere for konsekvensene av coronautbruddet, skriver CNBC.

Ved 20-tiden omsettes Nordsjøoljen for 29,66 dollar per fat, ned 6,6 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 20,86 dollar, ned 6,9 prosent for dagen.

Kutter mye – men fortsatt ikke nok

Som kjent ble Opec og andre oljeproduserende land enige om en avtale over påske om å kutte produksjonen med 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai og til og med juni. Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av det globale oljetilbudet før pandemien brøt ut.

Sammen med oljegiganten USA, og andre land som ikke inngår OPEC+ alliansen, er det sammenlagte produksjonskuttet estimert til å være omtrent 19,5 millioner fat per dag, tilsvarende omtrent 20 prosent av den globale oljeproduksjonen.

«Produksjonskuttene fra Opec + er naturligvis en positiv bidragsyter til oljeprisen isolert sett, men kuttene er dessverre ikke store nok til å kunne utbalansere etterspørsselssvikten som følge av coronakrisen» hevder en av CNBCs kilder.

Oljeprisen er så langt halvert siden årsskiftet.