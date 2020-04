Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,84 prosent til 29,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,20 prosent til 27,73 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

«Markedsaktører er åpenbart ikke overbevist om at rekordkutt fra Opec+ vil balansere markedet», skriver en markedsstrateg i UOB i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Han påpeker videre at produksjonskuttene er langt lavere enn de minst 20 millioner fat pr. dag med redusert etterspørsel som er ventet.

«Markedet tror at avtalen ikke vil være i nærheten av å veie opp for den reduserte etterspørselen, og er ikke engang stor nok til å redusere lagernivåene», skriver strategen, ifølge TDN Direkt.

En stor bekymring for markedsaktører er ifølge nyhetsbyrået at de amerikanske kommersielle råoljelagrene kan fylles opp allerede i mai, noe som kan gi et dypere fall i oljeprisen.

De offisielle ukentlige lagertallene fra USA blir publisert i dag kl. 16.30.