Produksjonskutt fortsatt i det blå i Texas

Det er fortsatt ingen tydelige tegn til hvordan energimyndighetene i den amerikanske delstaten Texas vil forholde seg kutt i oljeproduksjonen.

På tirsdag var det en høring hvor de lokale myndighetene var til stede mens oljetopper diskuterte et mulig produksjonskutt på én million fat olje pr. dag. Og det er ventet at kommisjonærene vil stemme over oljeselskapenes forslag 21. april, skriver TDN Direkt.

Ifølge Reuters har de føderale myndighetene begrensede muligheter til å påvirke oljeproduksjonen, men på delstatsnivå kan myndighetene innføre reguleringer.