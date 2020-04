IEA: OPEC-avtalen må tredobles

Det internasjonale energibyrået (IEA) venter at den globale oljeetterspørselen vil falle med 23,1 millioner fat pr dag i andre kvartal 2020, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge TDN Direkt.

Det fremgår av IEAs månedsrapport onsdag.

I april ser IEA et etterspørselsfall på 29,0 millioner fat pr dag på årsbasis, ned til det laveste nivået siden 1995.

Det setter igjen fyr under det markedet allerede vet: at OPEC-avtalen ikke dekker opp for det globale fallet i etterspørsel etter olje.

Oljeprisen faller

Oljeprisen faller 5 prosent til 28,50 dollar som følge av frykt for overproduksjon. Siden nyttår har oljeprisen sunket 57 prosent.



OPEC-avtalen kulminerte i et kutt på 9,7 millioner fat pr dag fordelt på landene. De nye estimatene fra IEA viser at etterspørselen faller med hele 29 millioner fat pr dag, og OPEC-avtalen dekker dermed bare 33 prosent av fallet i global etterspørsel.

«Det er ingen gjennomførbar avtale som kan kutte produksjonen nok så raskt som etterspørselen faller. Men forrige uke er en solid start», skriver IEA i månedsrapporten.

Estimerer Norges kutt

Det internasjonale energibyrået antar også at oljeproduksjonen i Norge vil falle til 1,9 millioner fat pr dag fra mai. Det er et fall på 200.000 fat pr dag.

Norge har annonsert et unilateralt kutt hvis Opec+ kom til enighet om produksjonskutt, melder TDN Direkt. Olje- og energiminister Tina Bru sa til NRK mandag at regjeringen vil bestemme seg i nær framtid om Norge vil bli med å kutte i oljeproduksjonen for å være med å stabilisere oljeprisen.

Samlet fra USA, Canada, Brasil og Norge venter IEA et produksjonsfall på rundt en million fat pr dag i april og ytterligere 0,95 millioner fat pr dag i mai.