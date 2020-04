Bin Salman forklarer priskrigen med Russland: – Vi måtte

– Å delta i priskrigen var et uvelkommen trekk av oss, men vi måtte på grunn av et ønske om å få noen inntekter sammenlignet med å sitte på hendene våre og ikke gjøre noe, sier bin Salman til Financial Times.



Saudi-Arabia og Russland endte i priskrig i mars etter at nasjonene ikke ble enige om produksjonskutt i Opec+. Saudi-Arabia, verdens største oljeeksportør, økte produksjonen og sikret prisavtaler. Samtidig som etterspørselen falt drastisk som følge av coronaviruset.

Dette senket oljeprisen til det laveste på 18 år. Nå har Opec+ og samarbeidsland blitt enige om et kutt på 9,7 millioner fat pr. dag fra mai.

– Hvis prisene holder seg innenfor 35-40 dollar pr. fat.. Jeg vil ikke bli overrasket om det kommer en naturlig tilbakegang på enda mer de neste månedene, sier bin Salman.



Flere analytikere mener kuttet ikke er stort nok, fordi etterspørselen faller enda mer. Brentoljen er onsdag formiddag ned 6,43 prosent til 28,04 dollar pr. fat.

– Som en langsiktig produsent bryr vi oss mer om en velstående verdensøkonomi som gir et velstående nivå av etterspørsel, sier bin Salman.

Han legger til at Saudi-Arabia hadde tålt lavere oljepriser i lang tid, og at nasjonen alltid ønsket kutt så lenge det ble fordelt rettferdig.

– Vi kunne holdt oss i en lang, lang stund, men det ville vært ekstremt ødeleggende.



Bin Salman tror ikke coronaviruset vil endre forbruksmønsteret i fremtiden med tanke på oljemarkedet.