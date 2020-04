Oljeprisen faller etter kraftig oppgang i oljelagrene

Onsdsag kom ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy. De viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 19,2 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge TDN Direkt var ventet en vekst på 11,6 millioner fat.

Dette er den 12. uken på rad med oppgang i oljelagrene.

Bensinlagrene økte med 4,9 millioner fat mens destillatlagrene økte med 6,3 millioner fat. Det var ventet en økning på henholdsvis 6,8 og 1,4 millioner fat

«Selv om vi visste at det kom til å bli dårlig, er det verre enn folk trodde. Ser man på etterspørselen etter bensin, er det patetisk. Hvis du skulle skrive en marerittrapport om olje, er dette rapporten» sa Phil Flynn, analytiker i Price Futures Group, ifølge Reuters.

Ifølge Reuters har etterspørselen etter drivstoff falt med 30 prosent globalt, ettersom innbyggere rundt i verden sitter hjemme og unngår reiser. EIA skriver at etterspørselen etter bensin i USA har falt med 32 prosent den siste måneden på årsbasis.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 28,07 dollar per fat, ned 5,2 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 20,29 dollar, opp 0,9 prosent for dagen.