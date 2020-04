Oljeprisen faller etter at OPEC nedjusterte estimatene

Av dagens månedrapport kom det frem at OPEC nedjusterte estimatet for global oljeetterspørsel i 2020 med 6,9 millioner fat per dag til 92,8 millioner fat.

Kan justere ytterligere fremover

«Oljemarkedet er for øyeblikket under et historisk sjokk som kom brått på, er ekstremt og på global skala. Nedsiderisikoen er fortsatt betydelig, noe som antyder muligheten for ytterligere justeringer, spesielt i andre kvartal» sa OPEC om etterspørselsprognosen ifølge Reuters.



Corona-pandemien har ført til at flyselskapene ikke har behov for like mye flybensin som før. I tillegg skriver EIA at etterspørselen etter bensin i USA har falt med 32 prosent den siste måneden på årsbasis.

Høyere produksjon og lavere etterspørsel

Basert på informasjon fra annenhåndskilder anslår OPEC en gjennomsnittlig råoljeproduksjon for OPEC-landene på 28,6 millioner fat per dag i mars, opp fra 27,8 millioner fat i februar.

Samtidig anslår OPEC at etterspørselen etter OPEC-olje vil være på 24,5 millioner fat i 2020, noe som er en nedjustering fra 28,2 millioner fat i forrige rapport.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 27,63 dollar per fat, ned 1 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 25,43 dollar, ned 3,5 prosent for dagen.

Overraskende oljelagertall

Onsdsag kom også tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy. De viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 19,2 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge TDN Direkt var ventet en vekst på 11,6 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 4,9 millioner fat mens destillatlagrene økte med 6,3 millioner fat. Det var ventet en økning på henholdsvis 6,8 og 1,4 millioner fat