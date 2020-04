Oljeprisene spretter opp fredag

Oljeprisene stiger fredag morgen.

Effekten av president Donald Trumps plan om en gjenåpning av USA overskygger de svakeste BNP-tallene fra Kina siden myndighetene der begynte med kvartalsrapporteringen i 1992.

Brent-oljen er opp over to prosent til 28,38 dollar fatet, mens WTI-oljen legger på seg 3,6 prosent til 26,45 dollar fatet.

OPEC-kutt

– Gjenåpningen skjer mye raskere enn noen forventet, og blir derfor tatt godt imot av både oljepriser og aksjemarkeder, sier en markedsstrateg til Reuters.

Utviklingen skjer etter at OPEC i gårsdagens april-rapport kuttet sin 2020-prognose for global oljeetterspørsel med 6,9 millioner fat per dag.

«Nedsiderisikoen er fortsatt betydelig, og antyder en mulighet for ytterligere justeringer, særlig i andre kvartal», skrev OPEC blant annet i rapporten.

Conoco-kutt

ConocoPhillips varslet torsdag at selskapet vil kutte planlagt produksjon i Nord-Amerika med 225.000 fat per dag, det største kuttet hittil av en større skiferoljeprodusent.

«Dette understreker at markedet vil se meningsfulle kutt utenfor OPEC+ uten mandater. I stedet vil markedskreftene gjøre jobben, ettersom de lave prisene vil tvinge produsenter til å redusere», skriver ING bank ifølge CNBC i et notat fredag.