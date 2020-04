SEB-analytiker: Saudi-Arabia dumper olje til saftige rabatter

OPEC var i går ute med en ny månedsrapport, der 2020-prognosen for global oljeetterspørsel ble kuttet med 6,9 millioner fat per dag.

Etterspørselen etter OPECs olje estimeres til knappe 20 millioner fat per dag i andre kvartal, noe som ifølge analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, er det laveste siden 1989.

«Med full etterlevelse av den siste kuttavtalen vil OPEC produsere 23,5 millioner fat per dag i gjennomsnitt i mai og juni. Så ytterligere produksjonskutt er nødvendig. At Saudi-Arabia og Russland nå signaliserer at de vurderer ytterligere kutt er dermed positivt, men inntil videre vil det enorme tilbudsoverskuddet fortsette å knuse prisene på de korteste oljekontraktene», skriver han i en oppdatering.

Saudi-Arabia dumper

De siste dagene har Schieldrop sett at Saudi-Arabia har senket sine offisielle salgspriser (OSP) for sin råolje levert til Asia i mai til nivåer ikke sett siden 2000.

«Så selv om Saudi-Arabia vil kutte dypt i produksjonen fra april (12,3 millioner fat per dag) til mai (8,5 millioner fat per dag) vil landet fortsatt måtte selge oljen sin i hard konkurranse med andre oljeprodusenter i et marked med enormt tilbudsoverskudd», fortsetter han.

Som et resultat tilbyr Saudi-Arabia ifølge SEB-analytikeren tilbyr nå olje til asiatiske kunder i mai til sterkt rabatterte priser mot den såkalte Dubai-referansen.

«Bortsett fra oljen med Superlight-gradering, tilbyr Saudi-Arabia oljen til en gjennomsnittlig rabatt på 7,40 dollar fatet mot Dubai-referansen, som for tiden handles til 21,70 dollar fatet», skriver Schieldrop videre.

Altså kan asiatiske kunder i mai kjøpe olje fra Saudi-Arabia for 14 dollar fatet.

For 12 dollar til Europa

«I Europa holder landet fortsatt seg til OSP omtrent ti dollar under spotprisen for Brent som i dag handles for 22,90 dollar fatet, noe som betyr at Saudi-Arabia akkurat nå stort sett tilbyr sin olje til rundt 12 dollar fatet til Europa i mai», fortsetter analytikeren.

«Tilbudsoverskuddet lever altså videre, lagerbyggingen er vedvarende og nedsidepresset på spotprisene fortsetter. Håpet om lysere dager lenger nede i veien hindrer ikke oljemarkedet i å bli dryppende vått akkurat her og nå», legger Schieldrop til.

Fra å ha vært markant opp tidligere i dagens handel, er Brent juni-olje nå ned 0,2 prosent til 27,76 dollar fatet, mens WTI-oljen trekker ned 0,3 prosent til 25,45 dollar fatet.