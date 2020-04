DNO-analytikere uenige om KRG-forslag

I en melding sendt til Oslo Børs fredag morgen skriver Genel Energy at selskapet har mottatt betaling fra regionale kurdiske myndigheter i Irak (KRG) for oljesalg i mars.

Betalingen er gjort i tråd med nylige forslag KRG har kommet med overfor selskaper som driver i regionen.

Ett forslag er at KRG forplikter seg til å gjøre opp månedlige fakturaer innen den femtende dagen i påfølgende måned, et annet at betalinger tilknyttet oljesalg i månedene november 2019-februar 2020 vil utsettes rentefritt i minst ni måneder.

Om oljeprisene skulle hente seg inn til 50 dollar fatet, vil KRG få på plass et betalingsprogram som kan kompensere for de utsatte fakturaene.

– Svært positivt

Genel skriver i dagens melding at selskapet ønsker forslagene fra KRG velkommen.

Pareto Securities tolker ifølge TDN Direkt forslaget som svært positivt ettersom det reduserer likviditetsrisikoen fremover – til tross for at (teoretiske) inntekter reduseres eller utsettes noe.

«Selvsagt avhenger dette fortsatt av at KRG leverer på sine nye lovnader», skriver meglerhuset i en oppdatering fredag, og gjentar sin kjøpsanbefaling på DNO.

– Åpenbart negativt

Arctic Securities omtaler ifølge nyhetsbyrået derimot forslaget som åpenbart negativt, og viser til at betydelige betalinger som sammenfalt med høye oljepriser blir utsatt.

Ifølge en oppdatering sluppet før børsåpning i dag ventet meglerhuset at Kurdistan-eksponerte aksjer ville underprestere.

Fredag formiddag stiger DNO 5,3 prosent til 4,13 kroner på Oslo Børs, mens Genel Energy faller 2,5 prosent på London-børsen.

