Schlumberger-resultat stod til forventningene

Schlumberger publiserte kvartalsrapporten for 1. kvartal fredag og melder om et justert resultat per aksje på 0,25 dollar. Det er opp 0,05 dollar fra resultatet på 0,30 dollar per aksje for samme kvartal i fjor, melder TDN Direkt.

Det var på forhånd ventet et resultat på 0,24 dollar per aksje, utifra Refinitiv-konsensus.

I kvartalsrapporten opplyser Schlumberger om driftsinntekter på 7,5 milliarder dollar, som tilsvarer forventingene på 7,52 milliarder dollar.

På samme tid hadde WesternGeco, som er eid av Schlumberger, et multiklientsalg tilsvarende 88 millioner dollar i første kvartal, melder TDN Direkt.

Kvartalsrapporten til Schlumberger viser at datterselskapet hadde 282 millioner dollar i ordrereserve ved utgangen av 1.kvartal.

WesternGeco melder om et driftsresultat før skatt på 184 millioner dollar, mot 281 millioner dollar i fjor. Omsetningen ble 1,3 milliarder dollar for kvartalet.