Aker BP gjør endringer i ledelsen

Aker BP har behov for å justere strukturen på grunn av redusert aktivitetsnivå, går det frem i en børsmelding.

Det betyr at Evy Glørstad blir direktør for Leting og Reservoar fra oktober. Det vil si at Ole-Johan Molvig går ut av hovedledelsen. Han vil fortsette i en annen rolle, men den er ikke spesifisert i meldingen.

– Ole-Johan Molvig har vært i Aker BP siden 2009 og har bidratt til at selskapet har blitt ledende ved å bygge en solid ressursbase og ta i bruk ny teknologi som muliggjør økt utvinning. Jeg ønsker å rette en stor takk til Ole-Johan for alt det han har levert for selskapet, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Glørstad har siden juli 2018 vært leder for selskapets letevirksomhet.

– Vi ser at oljeprisen trolig kan forbli lav over tid. Aker BP er proaktive i forhold til dette, reduserer aktivitetsnivået og omorganiserer nå disse to områdene for å best mulig utnytte den totale kompetansen i selskapet, sier Hersvik.