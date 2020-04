Russland kutter oljeproduksjonen

Energidepartementet i Russland beordrer russiske innenlandske oljeprodusenter om å kutte produksjonen med 20 prosent fra gjennomsnittlig februar-nivå i mai og juni.

Det melder Reuters mandag, og viser til to industri-kilder.

Kuttet vil gjøre at Russlands produksjon kommer på linje med det de har forpliktet seg til i den globale produksjonskuttavtalen med OPEC-landene.

Vagit Alekperov, sjef for Russlands nest største oljeprodusent Lukoil, fortalte Interfax news at de vil kutte produksjonen med 40.000 tonnes per dag – eller 290.000 fat pr. dag.