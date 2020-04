WTI-oljen omsettes for minus 32 dollar – betaler for å kvitte seg med den

Corona-pandemien fortsetter å påvirke oljemarkedet, noe som har ført til en voldsom lagerbygging. I forrige uke viste oljelagertallene at de amerikanske råoljelagrene økte med 19,2 millioner fat for to uker siden.

«Siden oljeprodusentene er trege med å kutte i produksjonen, ser vi en overveldende mengde råolje på jakt etter et sted å reise til rundt i verden» sa Andy Lipow i Lipow Oil Associates ifølge Reuters.

Dumper kontrakter

Investorer vil vanliglis være i stand til å skifte fra en utløpende kontrakt til den neste. Siden man nå finner få kjøpere av den utløpende kontrakten som vil ha levering av oljefat, stuper prisen på WTI-olje etter at flere dumper kontrakten, ifølge Reuters.

Et fat WTI-olje omsettes for 1,05 dollar, ned 94,3 prosent for dagen. Utover kvelden omsettes WTI-oljen for minus 32 dollar.

Likevel omsettes future-kontrakten for juni for 22,1 dollar, ned 11,7 prosent.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 26,28 dollar per fat, ned 6,4 prosent.

– Kavaleriet kommer ikke i tide



OPEC+ ble 11. april enige om et produksjonskutt på 9,7 millioner fat per dag. Selv om et produksjonskutt normalt vil stabilisere markedet, peker flere analytikere på at kuttet ikke er stort nok for å hjelpe mot bortgangen i etterspørselen.

Adm. direktør Jarand Rystad i Rystad Energy sa til Finansavisen i slutten av mars at etterspørselen kan ha falt med 20 millioner fat.

«Kavaleriet kommer ikke i tide for å redde dette oljemarkedet. Dette kan vise seg å være en av de verste leveransene i historien. Ingen ønsker eller trenger olje akkurat nå», sa Phil Flynn, senior markedsanalytiker i Price Futures Group om produksjonskuttet, ifølge Reuters.