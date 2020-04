USA fyller lagre med 75 millioner fat olje

Det opplyste president Donald Trump på den daglige brifingen i Det hvite hus mandag.

– Vi fyller opp våre nasjonale reservelager. Du vet, de strategiske reservelagrene. Og vi planlegger å putte så mye som 75 millioner fat inn i reservene, sa Trump.

Ifølge presidenten vil det fylle de nasjonale reservelagrene for første gang på lang tid.

Senere på brifingen presiserte Trump at han kun vil gå til anskaffelse av oljen om Kongressen godkjenner finansieringen, eller om regjeringen vil kunne leie ut lagringsplass til en tredjepart mot betaling.

Når oljeprisen etter hvert tar seg opp igjen, kan disse leverandørene selge overflødig olje.

Mandag kveld måtte oljeprodusenter betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt olje. Årsaken er at de amerikanske oljelagrene er i ferd med å bli fulle som følge av lav etterspørsel etter at koronapandemien rammet verden.

Priskollapsen gjelder kontrakter for levering i mai. Tidsfristen for disse kontraktene var i ferd med å løpe ut, noe som førte til et voldsomt rush i markedet.

West Texas Intermediate (WTI) er en kontraktstype som ble introdusert i 1983. Markedet har aldri tidligere opplevd lignende tilstander med tilsvarende bunnivå på oljeprisen, skriver Financial Times.

