Saudi-Arabia vurderer å kutte produksjonen tidligere

Saudi-Arabia og andre Opec-medlemmer vurderer å kutte oljeproduksjonen så raskt som mulig, skriver The Wall Street Journal, ifølge TDN Direkt.

Opprinnelig skulle produksjonskuttene tre i kraft først fra 1. mai.

Saken må ifølge avisen imidlertid først avklares juridisk, og også med andre medlemmer av Opec.

– Noe må gjøres med dette blodbadet, men det kan være litt for sent, sier en tjenesteperson fra Saudi-Arabia til The Wall Street Journal.

Negativ oljepris

Prisen på amerikanske lettolje (WTI) med levering i mai falt kraftig og endte til slutt i minus 37,63 dollar fatet mandag. Nå stiger den imidlertid igjen, og omsettes i øyeblikket for 1,38 dollar fatet.

Juni-kontrakten omsettes for 21,35 dollar fatet, opp 4,50 prosent, mens Brent-oljen nå er ned 1,25 prosent til 25,27 dollar fatet.

«Den enkleste forklaringen på negative oljepriser er at midstrømsaktører nå betaler kjøpere for å få volum ut når den fysiske lagringsgrensen blir nådd. Det betyr at konkurs kan være billigere for noen operatører, i stedet for å betale titalls av dollar for å bli kvitt det de produserer», skriver Louise Dickson i Rystad Energy i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Hun mener det kommer til å bli et lignende press på juni-kontrakten.

Også Bank of America og Goldman Sachs advarer ifølge nyhetsbyrået i rapporter sine kunder om lignende press på juni-kontrakten i nær fremtid.