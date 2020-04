Energy Intel: oljeavstemning vil trolig utsettes

Analyseselskapet Energy Intel melder mandag at myndighetspersoner som regulerer produksjonen av olje i Texas trolig ikke vil stemme over eventuelle kutt denne uken. Et møte skulle egentlig holdes tirsdag, melder TDN Direkt.

Det sier kilder til Energy Intel, gjengitt i en artikkel tirsdag.

En avstemning kan uansett bli vanskelig, selv med enighet blant kommisjonærene, siden de ikke kan møtes privat for å diskutere statlig anliggende. Det må skje under en utøvende sesjon der neste møte ikke er før 5. mai.

Ifølge Energy Intel skal det uansett være uenighet blant kildene fra Texas Railroad Commission (RRC) om de skal gjøre raske tiltak eller vente for å ikke ta feil grep.