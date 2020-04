Opec i nytt krisemøte tirsdag kveld

I påsken ble Opec+ og flere land enige om produksjonskutt av olje. Coronakrisen gjør at etterspørselen faller stort, mens lagrene fylles opp og prisene tvinges ned.

Tirsdag skriver Dow Jones Newswires at Opec vurderer et nytt møte 10. mai for å diskutere enda større kutt av produksjonen. Samme kilde skriver at Opec-delegater vil ha et videomøte også tirsdag, uten at det skal fattes en avgjørelse, ifølge TDN Direkt.

Klokken 18.13 bekreftet Opec at de hadde et nytt møte tirsdag kveld.

«Flere ministre fra OPEC - ikke-OPEC-produserende land, som har undertegnet samarbeidserklæringen, holdt en uformell telekonferanse for å diskutere den aktuelle dramatiske situasjonen i oljemarkedet», skriver Opec på Twitter.

Det er uvanlige tider i oljemarkedet. WTI-oljens mai-kontrakt falt på det meste 56 dollar mandag, og endte på nærmere minus 38 dollar pr. fat. Ved børsslutt i Oslo tirsdag kostet et fat 15,52 dollar pr. fat på mai-kontrakten. WTI-oljens junikontrakter kostet 23,04 dollar fatet.

Også brentoljen falt kraftig, ned 22,25 prosent til 20,20 dollar fatet. På det laveste tirsdag kostet et fat kun 18,10 dollar, det laveste siden 1999.

USAs president Donald Trump annonserte tirsdag ettermiddag at de amerikanske olje- og gasselskapene vil få tilgjengelige midler, og at jobber skal sikres. Det påvirket prisen noe positivt.

– Jeg har instruert energiministeren og finansministeren om å lage en plan som skal skaffe midler til veie slik at disse veldig viktige selskapene og arbeidsplassene sikres langt inn i fremtiden, skriver presidenten.