Ny kollaps i oljeprisen – Brent-oljen stuper 29 prosent

Tirsdag fortsetter fallet i oljeprisen, etter at gårsdagen ble dramatisk og WTI-oljen ble omsatt for minus 38 dollar.

Fremdeles stor usikkerhet

Selv om gårsdagens kollaps kom etter at kontrakter på levering av WTI-oljen i dag rullerte fra mai til juni, viser dagens utvikling at det fremdeles er stor usikkerhet i oljemarkedet.

Fallet i oljeprisen indikerer at markedet tror etterspørselen vil være lav i flere uker fremover.

Coronaviruset har ført til et kollaps i ettespørselen etter olje, ettersom blant annet flyselskaper har satt flyene på bakken. I tillegg har mange arbeidstakere hjemmekontor, bedrifter har stengt og man kjører mindre bil enn før.

Potensiell forsmak på noe større

«Det er ingenting som får energi-tradere til å tro at lagringsbegrensninger, økende varelager og etterspørselsbekymringer vil bli mindre problematisk fremover», sier Edward Moya, seniormarkedsanalytiker ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 18,08 dollar per fat, ned 29,3 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 8,7 dollar, ned 57,4 prosent for dagen.

– Dette er egentlig bare en forsmak på det som kan skje, mener analytiker Christian Kopfer i Nordea i Sverige.



Tror på et sjokk på Oslo Børs

Tirsdag skriver Dow Jones Newswires at Opec vurderer et nytt møte 10. mai for å diskutere enda større kutt av produksjonen. Klokken 18.13 bekreftet Opec at de hadde et nytt møte tirsdag kveld for å diskutere den aktuelle dramatiske situasjonen i oljemarkedet.

Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets and Trading mener fallet i oljeprisen neppe er priset inn ennå. Han peker på at man nok ikke har sett fallet i oljeprisen priset inn hos de store produsentene, som Aker BP, Equinor og Aker.

Han mener oljeprisen kan falle under 10 dollar per fat, og at det vil komme som et sjokk på Oslo Børs.