Prisfallet fortsetter i oljemarkedet

Et fat brentolje koster onsdag morgen 16,56 dollar pr. fat. Vi må tilbake til 1999 sist prisen var så lav for olje. Til sammenligning kostet et fat brentolje 20,20 dollar fatet ved børsens stengetid i går.

– De globale markedene strever med å håndtere et midlertidig, men overveldende fall i etterspørselen som følge av coronaviruspandemien, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

WTI-oljen er ned 13,98 prosent til 11,21 dollar pr. fat.

Pareto Securities-analytiker Nadia Martin Wiggen mener at oljemarkedet er overforsynt, og at kuttavtalen til Opec+ sammen med fallende produksjon er for sent til å lette på lagerproblemene, ifølge TDN Direkt.

Flere ministre fra Opec-land og samarbeidslandene i Opec+ holdt tirsdag en videokonferanse for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene.

– Ministerne har holdt en uformell telekonferanse for å diskutere ideer i den dramatiske situasjonen som har oppstått i oljemarkedet, skriver organisasjonen.

På møtet skal det ifølge Reuters blant annet ha blitt diskutert å gjennomføre de avtalte produksjonskuttene umiddelbart, og ikke vente til mai.