Endring i Equinor-toppen

Tim Dodson slutter som konserndirektør for leting i Equinor, melder selskapet onsdag morgen. Han har hatt stillingen siden 2011. Nå skal han bli direktør for Strategy Execution i Global strategi og forretningsutvikling (GSB) fra 1. juni.

Dodson erstattes av Tore Løseth som fungerende konserndirektør for leting.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Tim for hans langvarige bidrag til ledelsen av selskapet og som medlem av konsernledelsen i Equinor. Jeg er glad for at vi fortsatt kan dra nytte av Tims solide erfaring og brede forståelse av Equinor i hans nye stilling i strategienheten i GSB, og jeg ønsker han lykke til, sier konsernsjef Eldar Sætre.

– Samtidig vil jeg ønske Tore velkommen til konsernledelsen. Han tar med seg sterkt lederskap og internasjonal erfaring inn i ledergruppen, og jeg ser fram til å samarbeide med Tore i hans nye stilling, sier Sætre.