– Naturlig å anta at alle vil enes om nye store kutt så fort som mulig

Et fat brentolje koster onsdag morgen 16,56 dollar pr. fat. Vi må tilbake til 1999 sist prisen var så lav for olje. Til sammenligning kostet et fat brentolje 20,20 dollar fatet ved børsens stengetid i går.

WTI-oljen er ned 13,98 prosent til 11,21 dollar pr. fat.

«Det er naturlig å anta at «alle» parter hvis involvert i produksjon av olje vil enes om nye store kutt så fort som mulig», skriver Roger Berntsen i en oppdatering onsdag.

Tilsvarende press

Coronaviruset gjør at etterspørselen etter oljen faller drastisk. Lagre fylles da opp og prisene presses nedover. Mandag ble verden sjokkert da WTI-oljen ble handlet til negativ pris.

«Mandag falt spotprisen på WTI (den amerikansk lettoljen) under null på grunn av fravær av kjøpere til den korteste futureskontrakten. Nå er det tilsvarende press, eller fravær av kjøpere, til den nærmeste futureskontrakten for brentoljen også», skriver Berntsen.

Han tror flere og flere tankskip vil bli brukt til å lage olje. I går var det fest for tankaksjene på Oslo Børs.

«Når det er sagt, oljemarkedet er dislokert i disse dagene gitt at oljen ikke klarer å strømme raskt nok til verdens strategiske lagre. Det vil si i teorien skulle det være mulig å flytte alt tilbudsoverskudd av olje til verdens strategiske oljelagre, men i praksis lar ikke dette seg gjøre fordi det oppstår naturlig flaskehalser i transportleddet», skriver Berntsen videre.

Opec-møte

Flere ministre fra Opec-land og samarbeidslandene i Opec+ holdt tirsdag en videokonferanse for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene.

– Ministerne har holdt en uformell telekonferanse for å diskutere ideer i den dramatiske situasjonen som har oppstått i oljemarkedet, skriver organisasjonen.

På møtet skal det ifølge Reuters blant annet ha blitt diskutert å gjennomføre de avtalte produksjonskuttene på 9,7 millioner fat pr. dag umiddelbart, og ikke vente til mai.

TDN Direkt skriver at Australia nå ønsker å etablere strategisk oljelager i USA med en kostnad på nesten 63 millioner dollar. Årsaken er at Australia vil dra nytte av lave oljepriser.