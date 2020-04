– Det forklarer hvorfor kronen reagerer negativt

Et fat brentolje koster onsdag morgen 16,56 dollar pr. fat. Vi må tilbake til 1999 sist prisen var så lav for olje. Til sammenligning kostet et fat brentolje 20,20 dollar fatet ved børsens stengetid i går.

WTI-oljen er ned 13,98 prosent til 11,21 dollar pr. fat.

«Oljeselskapene kutter nå investeringer der det kuttes kan, noe som rammer de mange direkte og indirekte leverandørene både i industri- og tjenestesektoren. Det forklarer hvorfor kronekursen reagerer negativt», skriver Kjersti Haugland i DNBs morgenrapport.

«Både mot euro og dollar har krona svekket seg med rundt 2 prosent siden i går morges. EURNOK og USDNOK noteres i øyeblikket rundt henholdsvis 11,58 og 10,67», skriver hun videre.

Oljemarkedets dramatikk fører også til fall på børsene. Det indikeres at det blir en rød børsdag i Europa også onsdag.

«I statsobligasjonsmarkedene har rentene på italienske og spanske tiåringer steget videre, med henholdsvis 22 og 11 basispunkter, mens tilsvarende amerikanske og tyske renter har trukket litt ned», skriver Haugland.