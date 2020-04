Analysesjef mener Brent-oljen er mindre sjokkutsatt enn WTI-oljen

Etter to tøffe dager korrigerer oljeprisene opp onsdag.

Brent-oljen stiger 10,7 prosent til 21,40 dollar fatet så langt i dagens handel, mens WTI-oljen spretter opp 26,7 prosent til 14,34 kroner.

– Generelt er vi på prisnivåer som vil virke sterkt inn på oljeproduksjonen verden over. Vi nærmer oss fem dollar fatet for enkelte oljekvaliteter, sier oljeanalytiker Olivier Jakob hos Petromatrix til Reuters.

Investorene fikk seg en støkk på mandag da mai-kontrakten for amerikansk lettolje (WTI) dundret i minus på frykt for manglende lagringskapasitet.

Derfor er det knyttet stor spenning til dagens lagertall fra USAs energimyndigheter. Disse slippes klokken 16.30 norsk tid.

– Brent mindre sjokkutsatt

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, beroliger med at Brent-oljen slett ikke er landlåst på samme måte som WTI-oljen som går via Cushing i Oklahoma.

«Fysisk Brent-olje kan lett flyte verden rundt og utnytte enhver gjenværende åpning i lagringskapasitet. Enten på land eller flytende», skriver han i en oppdatering onsdag.

Schieldrop mener derfor at Brent-referansen er mye mindre sårbar for hendelser som mandagens WTI-sjokk.

«Likevel fylles lagrene opp over hele verden. VLCC-er rapporteres å seile rundt til sjøs uten kjøpere av olje fra Saudi-Arabia. Så selv det sjøgående markedet begynner å mettes, og det blir gradvis verre til og med å plassere Brent-laster i det sjøgående markedet. Dette gjenspeiles av at Saudi-Arabia nå dumper oljen sin til tidenes rabatt mot både Brent- og Dubai-referansen, fortsetter analysesjefen.