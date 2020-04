Martinsen: – Det eneste som kan garanteres er høy prisvolatilitet

«Det eneste som kan garanteres i disse dager er høy prisvolatilitet. Den viktigste kortsiktige utfordringen for oljemarkedet, med risikoen for at de globale oljelagerene kan bli fulle, lever i høyeste grad. Vi anslår de globale oljebeholdningene på land til å være fulle innen utgangen av mai, noe som vil sikre fortsatt oljeprisvolatilitet i ukene fremover», skriver Martinsen i en oppdatering torsdag.



Brentoljen er opp 4,78 prosent til 21,72 dollar pr. fat. Det er fortsatt på de laveste prisnivåene siden 1999. WTI-oljen løftes med 6,06 prosent til 15,18 dollar fatet.

Oljemarkedet er under hardt press. Coronakrisen gjør at etterspørselen faller drastisk, mens lagrene fylles opp og prisene presses ned.

Oljeprisen steg i går ettermiddag etter at USAs president Donald Trump tok til Twitter, hvor han opplyste at han har instruert USAs marine til å ødelegge iranske kanonbåter «hvis de trakasserer våre skip».

Presidentens instruksjoner kommer én uke etter at 11 små kanonbåter fra Irans nasjonalgarde sirklet rundt flere amerikanske marinefartøy i internasjonalt farvann nord i Persiabukta.

«Hvor vidt dette kan betyr økt risikopremie eller bare normal prisvolatilitet er vanskelig å si, men starten på rallyet passet perfekt med tidspunktet med Trump-tweeten», skriver Martinsen.

Han legger til at det er positivt at data viser at etterspørselen etter olje har nylig steget litt, og at det kan bli bedre ettersom flere og flere land har planer om gradvis gjenåpning.