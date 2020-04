Pareto Securities: – Short Equinor, long Aker BP

Meglerhuset anbefaler å kjøpe aksjen til Aker BP, mens de tror det er lurt å shorte Equinor, går det frem av en oppdatering torsdag, rapporterer TDN Direkt.

«Aker BP har gjort det svakere enn Equinor og Lundin Energy med 20-25 prosent hittil i år. Vi finner det merkelig gitt at Aker BP er fundamentalt mindre oljeprissensitiv enn Equinor og har lavere gearing enn Lundin», skriver Pareto Securities.

Aker BP-aksjen omsettes for 152,55 kroner torsdag ettermiddag, mens Equinors kurs er på 132,05 kroner.

Kvartalsrapporter

De er mest komfortable med en long/short-trade med Aker BP mot Equinor, ifølge TDN Direkt. Pareto Securities peker på at Equinor torsdag kuttet kvartalsutbyttet med 67 prosent, og det ventes at Equinor sammen med de andre i sektoren skal rapportere svake rapporter for årets åpningskvartal.

«Med et oppadgående aksjemarked som tydeligvis ser forbi ytterligere oljeprisfall, finner vi også i økende grad trygghet i denne relative traden versus en ren long-posisjon i E&P-aksjer gjennom den kommende resultatsesongen», skriver Pareto.

Uvanlige tider

Det er uvanlige tider i oljemarkedet om dagen. Coronakrisen gjør at etterspørselen faller drastisk, mens lagrene fylles opp, noe som presser prisene ned til de laveste nivåer siden 1999.

Rystad Energy har nedjustert ventet oljeetterspørsel pr. dag i 2020 til 89,2 millioner fat, ned fra estimatet på 90,3 millioner fat pr. dag sist i sist ukes rapport. Til sammenligning var etterspørselen på 99,5 millioner fat dagen i 2019.

«For øyeblikket venter vi at april-måned kommer til å ta det største tilbakeslaget, med oljeetterspørsel estimert til 72,3 millioner fat olje pr dag, en nedgang på 26,3 millioner fat på årsbasis, et fall på 26,7 prosent. Etterspørselen i mai ventes å falle med 19,5 prosent, eller 19,3 millioner fat pr dag til 79,5 millioner fat pr dag, skriver Rystad Energy.