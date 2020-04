Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 3,28 prosent til 22,03 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 4,55 prosent til 17,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 22,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Ifølge Kuwaits offisielle nyhetsbyrå KUNA, har Kuwait nå begynt å trappe ned råoljeproduksjonen før produksjonskuttavtalen i Opec+ trer i kraft i mai, melder TDN Direkt.

Produksjonen er estimert til å falle ytterligere i USA de kommende ukene etter en nedgang i boreaktiviteten.

«Vi beregner at antall aktive borerigger i USA nå er godt under det som kreves for å opprettholde produksjon. Man vil se et naturlig fall i amerikansk produksjon i de kommende ukene og månedene», skriver ANZ-analytikere, ifølge TDN Direkt.

Ellers fortsetter coronaviruset å prege den globale økonomien, og Capital Economics estimerer ifølge nyhetsbyrået at virusrelaterte virkninger vil forårsake en kontraksjon i den globale BNPen på 5,5 prosent i år. Det er det bratteste fallet siden andre verdenskrig.

«Når viruset er under kontroll bør produksjonen hente seg inn, men det vil ta flere år å returnere til nivået før viruset», skriver analysehuset, ifølge TDN Direkt.