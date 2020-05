Oljeprisen faller igjen

Ved 2-tiden kostet et fat brentolje nesten 21,88 dollar pr. fat. Ved 7.35-tiden er prisen pr. fat nede i 20,60 dollar, ned 6,19 prosent for dagen. Ved børsens stengetid fredag kostet et fat 21,56 dollar fatet til sammenligning.

WTI-oljens junikontrakt er ned 13,32 prosent til 15,02 dollar pr. fat. Det er nå en uke siden sjokket da WTI-oljen gikk til negative priser.

Coronaviruset og dets ringvirkninger gjør at etterspørselen etter olje faller drastisk, mens lagrene fylles opp og prisene blir da tvunget ned.

«Til tross for at Saudi-Arabia allerede har startet sine produksjonskutt, er det stadig flere eksempler på at fulle oljelagre skaper problemer flere steder i verden, noe som gjør kjøperne av olje ekstra forsiktige», skriver Nordea Markets, ved Lars Mouland og Dane Cekov, i en rapport.

«Økende oljelagre og svak etterspørsel tynger sentimentet tungt. Oljelagre fortsetter oppbyggingen og amerikanske lagre steg med 15 millioner fat forrige uke», skriver ANZ-analytikere i et notat ifølge TDN Direkt.