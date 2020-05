Blodrødt førstekvartal for OKEA

Oljeindustrien står for tiden ovenfor i en vanskelig situasjon med coronautbruddet og et dramatisk fall i oljeprisen. OKEA har derfor sett seg nødt til å innføre en rekke tiltak for å sikre både at de kan holde driften gående, selv om pandemien og priskrigen skulle trekke ut.

Egenkapitalen ble redusert med 547 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av nedskrivninger og urealiserte tap som følge av svekket krone sammenlignet med dollar. Den svekkede kronen har også gjort at lånene til oljeselskapet har økt med 506 millioner kroner, til 3.012 millioner.

Det koster OKEA 87,3 kroner å produsere ett fat olje, selskapet skriver derfor i beretningen at de er komfortable med en lav oljepris en stund fremover. Selskapet har en solid kontantbalanse og har ikke noen obligasjonsforfall før i 2023 eller refinansieringskrav på kort sikt.

Blant sparetiltakene som er innført er redusert total aktivitetsnivå, utsetting av letebrønner i PL973 og suspensjon av Hasselmus utviklingsprosjekt i 12 måneder.

OKEA (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 551 764 EBITDA 312 413 Resultat før skatt -926 142 Resultat etter skatt -785 -9

OKEA Oljeselskap med produksjon på norsk kontinentalsokkel og hovedkontor i Trondheim.

Adm. direktør er Erik Haugane.

Etablert i 2015 av blant andre tidligere oljeminister Ola Borten Moe.

I dag er største aksjonær thailandske Bangchak.

Har eierandeler i oljefeltene Draugen, Gjøa og Ivar Aasen.

