– Kan se negativ oljepris igjen

Oljeprisen er stadig på vei nedover, og analytikerne ser ikke positivt på fremtiden.

Bjørnar Tonhaugen, analytiker i Rystad Energy, peker på at lagringssituasjonen har vært godt kjent i markedet lenge, også for to til tre uker siden.

– Markedet kunne den gang se frem mot møtet i Opec+ og G20-møtet. Slik er det ikke nå.

Ingen positive utsikter

«Nå som disse møtene er bak oss, og uten at vi har sett noen ytterligere produksjonskutt, ser ikke investorene noen grunn til å vedde på positive utsikter», skriver han i en oppdatering tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Lagringsanleggene rundt om i verden vil fortsatt fylles opp så lenge gapet mellom tilbud og etterspørsel fortsetter å være kolossalt.

Kuttene fra Opec+ på 9,7 millioner fat pr dag holder ikke, og undersøkelser har vist at kuttet muligens kun dekker opp for 1/3 av det faktiske fallet i etterspørsel.

Negativ pris på retur

Tonhaugen mener vi godt kan få se negative priser, slik som forrige uke.

«Negative priser var en normal utvikling og konsistent med det vi har advart om lenge. Når ingen vil ha oljen som produseres, og det ikke er noe sted å lagre den, er det ingen som vil ha noe med den å gjøre», skriver han.

Selv om verdensøkonomien snart vil hente seg inn ettersom flere land og bedrifter gjenåpnes, er utsiktene til oljeprisen svake ettersom det er mye olje i lagrene og produksjonskuttene ikke er dype nok, ifølge TDN Direkt.

WTI-prisen stuper

Brent-oljeprisen for levering i juni handlet lenge under 20 dollar pr fat i morgentimene, og er nå såvidt over til 20,20 dollar.

WTI-prisen på juni-kontrakten fortsetter å tynges og handles til 11,70 dollar pr fat. Nedgangen i WTI-oljen var på rundt 20 prosent siden forrige sluttnotering for WTI-olje for levering i juni.

En utløsende faktor for nedgangen var da et stort fond av typen ETF begynte å selge unna sine kontrakter for olje av denne kategorien, melder NTB.

Massiv overproduksjon på verdensmarkedet er imidlertid hovedårsaken til at oljeprisene har stupt den siste måneden. Etterspørselen har falt kraftig som følge av coronakrisen, og verdens oljelagre er i ferd med å fylles opp – noe som særlig rammer den amerikanske råoljen.