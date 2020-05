Oljerally etter at amerikanske oljelagre steg mindre enn ventet

Oljeprisen skyter til værs igjen på onsdag etter gårsdagens fall. Amerikansk råolje stiger mest.

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 9,58 prosent til 22,42 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp hele 27,8 prosent til 15,78 dollar per fat.

Oljeprisrykket har imidlertid kun kompensert for gårsdagens dramatiske fall, da Brent- og WTI-kontrakten henholdsvis var 8,9 og 24,2 prosent ned ved samme tidspunkt i går. Prisfallet skyldes at markedet fortsatt fryktet overtilbud og at flere markedsaktører styrte investeringene sine bort fra juni-kontrakten, ifølge Reuters.

Oljelagrene fylles mindre enn ventet

Oppturen kommer etter at tall fra USA viser at oljelagrene ikke fylles like raskt som tidligere, skriver DNB Markets i markedskommentaren på onsdag.

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 9 millioner fat i forrige uke, noe som var lavere enn de 11,7 millionene markedet forventet.

Ifølge DNB vil viktige oljestater som Texas, Nord-Dakota og Oklahoma begynne å definere oljeproduksjon til lave oljepriser som «sløsing med ressurser», noe som gjør det mulig for delstatene å iverksette drastiske tiltak for å stabilisere prisene.