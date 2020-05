Equinor-estimater varsler 15 mrd. resultatfall

Equinor har trosset ekstreme fall i oljeprisene gjentatte ganger i første kvartal, og gjør det godt på børs på starten av året.

Nå har imidlertid analytikerne kommet med estimater for Equinors første kvartalstall for 2020, og det ventes kraftige fall.

Ventes ned

Hele 29 analytikere venter i snitt at Equinor vil legge frem et justert resultat før skatt på 2.036 millioner dollar for første kvartal 2020, ifølge TDN Direkt. Justert resultat etter skatt ventes til 680 millioner dollar.

Oljeselskapet ventes altså markant ned da tilsvarende tall for forrige kvartal var 3.550 millioner dollar før skatt, og 1.190 millioner dollar etter skatt.

Oljegiganten er i dag opp 1,7 prosent til 143,65 kroner etter ti minutters handel på børsen. Den siste måneden er aksjen opp 24,4 prosent. Siden nyttår er Equinor ned 19,5 prosent.



Høy egenproduksjon

Analytikerne venter at Equinors egenproduksjon totalt var 2,208 millioner fat pr dag i kvartalet, mens bokført produksjon anslås til 2,054 millioner fat pr dag.

Egenproduksjonen ventes fordelt på 656.000 fat pr dag fra væskeproduksjon i Norge og 552.000 fat pr dag i utlandet, mot 746.000 fat oljeekvivalenter pr dag fra gassproduksjon i Norge, 254.000 fat i utlandet.

Equinor presenterer resultater for første kvartal 2020 torsdag 7. mai 2020.